Belgische hockeyvrouwen verslaan Chili op de valreep met 4-3

Door: redactie

27/01/17 - 22u20

Jill Boon, hier op een archiefbeeld. © photo news.

In een vriendschappelijke hockeyinterland hebben de Red Panthers (FIH-14) in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch met 4-3 gewonnen van Chili (FIH-19). Bij de rust stonden de Belgen 2-1 voor. Jill Boon scoorde de winning goal in de slotseconde. In de 44e minuut had Boon ook al voor de 3-2 getekend. Stephanie Vanden Borre nam de eerste twee Belgische doelpunten voor haar rekening (3e en 18e minuut), het tweede op strafcorner.