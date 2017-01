KHC Dragons organiseert Final Four Euro Hockey League in Brasschaat

Door: redactie

18/01/17 - 13u02 Bron: Belga

De Final Four van de Euro Hockey League gaat dit jaar door bij de KHC Dragons in Brasschaat © epa.

De Final Four van de tiende editie van de Euro Hockey League (EHL) zal op 3 en 4 juni doorgaan op de terreinen van KHC Dragons in Brasschaat. Dat heeft de EHL vandaag bekendgemaakt.

Dragons-voorzitter Hans Borstlap is erg verheugd dat de apotheose van de belangrijkste Europese clubcompetitie in het mannenhockey voor het eerst zal doorgaan in België. "We vinden het fantastisch dat we onze Europese hockeyvrienden mogen verwelkomen in onze mooie club", aldus Borstlap. "We zijn ervan overtuigd dat we al onze gasten een fantastische ervaring kunnen aanbieden, tophockey in combinatie met de geneugten van 'het goede leven'."



In 2015 ontving KHC Dragons bijna 45.000 toeschouwers voor de halve finales van de World League Hockey, één van de grootste hockeytoernooien ooit in België georganiseerd. Toen streden zowel bij de mannen als bij de vrouwen telkens tien teams voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar de Belgische mannenploeg uiteindelijk de zilveren medaille behaalde.



Eerder organiseerde de club uit Brasschaat al de eerste ronde van de Euro Hockey League in 2011. Bij de eerste editie van de prestigieuze clubcompetitie was Royal Antwerp gastheer voor de eerste ronde.



Van 14 tot 17 april vinden op de terreinen van de Nederlandse club Oranje-Rood de achtste en kwartfinales van de EHL plaats. Bij de laatste 16 staat een Belgisch duel op het programma tussen Dragons en Racing Club de Bruxelles. De teams die zich in Eindhoven bij de laatste vier scharen, zullen begin juni naar Brasschaat afzakken. Het Nederlandse Kampong verdedigt zijn titel.