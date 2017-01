Simon Letchford nieuwe hoofdcoach Red Cheetahs

Door: redactie

16/01/17 - 14u55 Bron: Belga

De Belgische hockeyfederatie heeft drie nieuwe aanwervingen in de omkadering van de nationale ploegen aangekondigd. Zo wordt Simon Letchford hoofdcoach van de U21 Girls, krijgt Darran Bisley de leiding over de U18 Boys en wordt Frank Wijbenga de nieuwe Performance Analist bij de Red Panthers (en BeGold).

Letchford werd onlangs nog benoemd tot Assistant Coach van de nationale vrouwen en voortaan zal hij ook het U21 Girls programma leiden als hoofdcoach, wat hem in staat zal stellen om vanaf de zomer van 2017 full time voor de KBHB te werken. "Het zijn boeiende tijden voor het Belgische vrouwenhockey, met fantastische resultaten in alle leeftijdscategorieën. Met de U21 Girls gaan we ons voorbereiden voor het EK deze zomer in Valencia, steeds in gedachte houdend dat onze belangrijkste doelstelling het ontwikkelen van senior internationals voor de toekomst blijft. Met mijn dubbele rol, in het U21 en seniorenprogramma, zal ik gezamenlijke thema's, principes en filosofieën kunnen ontwikkelen, met de bedoeling om het ontwikkelingsproces zo 'atleet-vriendelijk' mogelijk te laten verlopen", klinkt het bij Letchford, die bij de Red Cheetahs - onlangs nog knap zesde op het WK U21 - Xavier Reckinger opvolgt.



De Australiër Darran Bisley krijgt dan weer de U18 Boys onder zijn hoede. Hij was de afgelopen drie jaar actief als Assistant Coach van de Belgische U21 Girls en was ook hoofdcoach van de vrouwen- en mannenteams van Herakles, waarbij hij dit seizoen nog de Ere-heren coacht.



Wijbenga ten slotte wordt de nieuwe Performance Analist bij de Panthers en BeGold. "Na actief te hebben samengewerkt met de Nederlandse mannen en vrouwen heeft Frank Wijbenga beslist om zijn enorme ervaring als Performance Analist ter beschikking te stellen van de Belgische vrouwen", klinkt het. "De komst van een Performance Analyst van wereldklasse is ongetwijfeld een bijkomende troef voor het vrouwenprogramma, in de ambitie naar kwalificatie voor het WK 2018 en de Olympische Spelen van Tokio. Frank zal ook bijdragen aan de opleiding en de ontwikkeling van videoanalisten voor BeGold."