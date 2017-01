Red Lion Emmanuel Stockbroekx gaat (tijdelijk) aan de slag in India

Door: redactie

12/01/17 - 19u10

© epa.

Emmanuel Stockbroekx verdedigt de komende weken de kleuren van Dabang Mumbai Hockey Club in India. De 23-jarige Red Lion wordt door zijn Nederlandse werkgever Bloemendaal tot eind februari uitgeleend.

Stockbroekx debuteert voor zijn nieuwe ploeg op 21 januari in de thuiswedstrijd tegen Ranchi Rays. Het hockeyseizoen in India loopt van januari tot februari, op twee maanden tijd is dan ook duidelijk welke ploeg landskampioen wordt. Tegelijk houdt het Europese hockey zijn winterstop.



Vanasch achterna

Stockbroekx volgt met zijn (tijdelijke) overstap naar India het voorbeeld van Vincent Vanasch, aan wiens zijde hij afgelopen zomer in Rio olympisch zilver won. De doelman van de Waterloo Ducks gaat voor de Delhi Waveriders spelen, zo liet hij begin januari weten.