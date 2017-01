Red Lions-goalie Vanasch neemt deel aan Hockey India League

Door: redactie

Vincent Vanasch, de doelman van de Waterloo Ducks en de nationale hockeyploeg, neemt samen met de Delhi Waveriders deel aan de Hockey India League. Dat heeft het sluitstuk van de Red Lions zelf bevestigd.

"Ik ben heel blij met deze kans. Dat ik zes weken lang in een land dat hockey ademt de sport kan uitoefenen waar ik van houd", stelde Vanasch op zijn website.



De Delhi Waveriders wonnen de India League in 2014 en eindigden in 2016 als derde. De vijfde editie van de Hockey India League wordt van 21 januari tot 26 februari gespeeld, daarna keert Vanasch terug naar de Watducks.