België verliest met 0-4 tegen Spanje op WK hockey voor junioren

Door: redactie

25/11/16 - 22u15

Belgian U21 Girls fall to Spain in 2nd game of the #HJWC2016 #belesp 0-4 https://t.co/nDfvxKf0ox pic.twitter.com/dLOg2ekZtm — Hockey Belgium (@hockeybe) 25 november 2016

In hun tweede wedstrijd op het wereldkampioenschap hockey voor junioren (-21) hebben de Belgische vrouwen vrijdag in het Chileense Santiago een 4-0 nederlaag geleden tegen Spanje. Bij de rust was de schade tot 1-0 beperkt.