Belgische hockeymannen zijn opnieuw te sterk voor Frankrijk

Door: redactie

24/11/16 - 17u06 Bron: Belga

© photo news.

De Belgische nationale hockeymannen (FIH 5) hebben in een oefeninterland in Rijsel Frankrijk (FIH 17) met 1-6 verslagen.

Gisteren waren de troepen van bondscoach Shane McLeod al met 1-3 te sterk voor de Fransen. Florent van Aubel, woensdag al goed voor twee treffers, opende na vijf minuten de score voor de Red Lions. De 0-2 kwam op naam van Alexandre de Paeuw. In het tweede kwart zetten Tom Boon en Loïck Luypaert, telkens via een strafcorner, de 0-3 en de 0-4 op het scorebord. De olympische vicekampioenen liepen in het derde kwart uit tot 0-6 dankzij opnieuw Boon (na strafcorner) en Simon Gougnard. In het slot milderden 'Les Bleus' tot 1-6.