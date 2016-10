Reid per direct weg als bondscoach Australische hockeyers

Door: redactie

13/10/16 - 06u34

© epa.

Graham Reid is per direct opgestapt als bondscoach van de Australische hockeyers. Hij nam het besluit als gevolg van de desastreus verlopen Olympische Spelen. De wereldkampioen, favoriet voor het goud in Rio, werd in de kwartfinale met 4-0 vernederd door Oranje.