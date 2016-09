Titelverdediger Dragons begint hockeyseizoen met derbyzege

Door: redactie

Dragons heeft zijn eerste match van het nieuwe hockeyseizoen bij de mannen gewonnen. In een Antwerpse derby was de kampioen van vorig jaar met 2-1 te sterk voor Braxgata. Ook vicekampioen Racing ging in zijn openingswedstrijd met de volle buit aan de haal. De Brusselaars versloegen Herakles niet zonder moeite met 4-3.



Elders in de hoofdstad pakte Daring op bezoek bij Léopold de drie punten. De club uit Sint-Jans-Molenbeek boog een 2-0 achterstand om en won uiteindelijk met 2-4. In de andere matchen liet Waterloo Ducks geen spaander heel van Wellington (1-9), en waren er overwinningen voor Beerschot (5-4 tegen Leuven) en Orée (5-2 tegen Antwerp).