Vreven wint bij kampioen Feyenoord - AS Roma, met Nainggolan als assistgever, wint zonder problemen van Udinese

Door: redactie

23/09/17 - 20u37 Bron: Belga

© anp.

video

Coach Stijn Vreven pakt met NAC historische driepunter bij kampioen Feyenoord Feyenoord heeft , op de zesde speeldag in de Nederlandse Eredivisie, voor het eerst sinds januari 2016 een competitiewedstrijd in de eigen Kuip verloren. Boeman was NAC, dat met 0-2 aan het langste eind trok. Het was voor het team van trainer Stijn Vreven bovendien de eerste competitiezege ooit op bezoek bij Feyenoord. Daarvoor was NAC er in 48 wedstrijden nooit in geslaagd in de Kuip te winnen.



Korte (33.) en Enevoldsen (87.) scoorden de goals voor NAC. Het was al van van 31 januari 2016 geleden dat Feyenoord in eigen huis ten onder ging. Toen was ADO Den Haag met 0-2 te sterk. Nadien bleef de Rotterdamse club 25 thuiswedstrijden op rij ongeslagen. Vreven liet bij NAC Arno Verschueren de hele partij opdraven.



Doelman Bram Castro won met Heracles met 2-1 van Roda JC. Paulissen (5.) bracht de bezoekers vroeg op voorsprong, maar via Pröpper (51.) en Vermeij (90.+3) in de extra tijd hield Heracles de punten thuis.



Willem II verloor met 1-2 van Heerenveen. Lieftink (12.) zorgde voor de 1-0, maar Schaars (45.) en Kobayashi (59.) draaide de score om. Bij Willem II vielen nadien Ismail Azzaoui en Jordy Croux in, maar ook zij konden het tij niet meer keren.



Kampioen Feyenoord staat vierde met twaalf punten, op twee punten van leider Heerenveen. AZ (tegen Excelsior) en PSV (op Utrecht), nu gedeeld tweede met twaalf punten, kunnen als ze zondag hun match van de zesde speeldag winnen naar de leiding springen. NAC (7 punten) staat elfde, net achter Heracles (8 punten). Willem II (3 punten) is voorlaatste. Lees ook Ronaldo, Messi en Neymar zijn nog in de race voor titel van Speler van het Jaar - Kapitein Serie A-ploeg test positief op doping

"Mertens is op het gebied van afwerking een van de beste ter wereld"

Nainggolan prikt zijn eerste van het seizoen binnen - Vier Belgen bij Wolfsburg-Stuttgart



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © anp. © getty.

AS Roma heeft vandaag op de zesde speeldag in de Serie A een makkelijke thuiszege geboekt. De Romeinen versloegen Udinese met 3-1.



De onvermijdelijke Dzeko zette Roma, op aangeven van Radja Nainggolan die zich op karakter doorzette, op voorsprong. Toen El Shaarawy er met twee doelpunten nog voor de rust 3-0 van maakte, was de partij gespeeld. Larsen milderde in de slotminuut voor Udinese. Nainggolan speelde bij Roma de hele match. De Romeinen zijn in de stand vierde met twaalf punten, terwijl Udinese, zestiende met drie punten, niet wegraakt uit de onderste regionen.



Napoli behoudt na zes speeldagen zijn perfecte rapport in de Serie A. De Napolitanen wonnen op bezoek bij SPAL met 2-3, goed voor 18 op 18. Schiattarella bracht SPAL na 13 minuten op voorsprong, maar Insigne tekende snel voor de gelijkmaker. Napoli vond nadien maar moeilijk een gaatje in de thuisafweer, tot Callejon twintig minuten voor tijd de ban brak. Dat was buiten Viviani gerekend, die SPAL weer op gelijke hoogte bracht. Via Ghoulam trok Napoli uiteindelijk toch aan het langste eind. Dries Mertens werd een kwartier voor affluiten vervangen. .@OfficialRadja worstelt zich voorbij enkele tegenstanders en bedient @EdDzeko: 1-0! ¿¿ #RomaUdinese pic.twitter.com/Gohy1lCkli — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) Wat een subtiel tikje van @OfficialEl92: 2-0!¿¿ #RomaUdinese pic.twitter.com/YaoTReGzfT — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) Zo wordt het wel érg gemakkelijk voor @OfficialEl92: 3-0! ¿¿ #RomaUdinese pic.twitter.com/yoBOrTcwGh — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) Jens Stryger Larsen met de 3-1, na een heerlijke assist van @BramNuytinck! ¿¿ #RomaUdinese pic.twitter.com/8UBXp5Sxlj — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) Wat een arrogantie! ¿¿ #RomaUdinese pic.twitter.com/lIzlMioPc0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl)