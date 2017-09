AS Roma, met Nainggolan als assistgever, wint zonder problemen van Udinese

Door: redactie

video AS Roma heeft vandaag op de zesde speeldag in de Italiaanse Serie A een makkelijke thuiszege geboekt. De Romeinen versloegen Udinese met 3-1.

De onvermijdbare Dzeko (12.) zette Roma, op aangeven van Radja Nainggolan die zich op karakter doorzette, op voorsprong. Toen El Shaarawy (30. en 45.) er met twee doelpunten nog voor de rust 3-0 van maakte, was de partij gespeeld. Larsen (90.) milderde in de slotminuut voor Udinese. Nainggolan speelde bij Roma de hele match. Roma staat in de stand vierde met twaalf punten, terwijl Udinese, zestiende met drie punten, niet wegraakt uit de onderste regionen.

Stuttgart, met invaller Orel Mangala, geraakt thuis niet voorbij Augsburg

Stuttgart en Augsburg hebben op de zesde speeldag in de Duitse Bundesliga de weg naar doel niet gevonden. De wedstrijd tussen beide teams eindigde op 0-0.



Orel Mangala viel bij Stuttgart in de 65e minuut in, maar ook hij vond het gaatje niet. In de stand staat Stuttgart elfde met zeven punten, Augsburg (11 punten) is knap vierde.



Later op de dag ontvangt Borussia Dortmund, tweede op een punt van leider Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach. Het team van Thorgan Hazard hangt in de middenmoot.