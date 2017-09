AS Roma, met Nainggolan als assistgever, wint zonder problemen van Udinese - Napoli pakt 18 op 18

Door: redactie

video AS Roma heeft vandaag op de zesde speeldag in de Serie A een makkelijke thuiszege geboekt. De Romeinen versloegen Udinese met 3-1.

De onvermijdelijke Dzeko zette Roma, op aangeven van Radja Nainggolan die zich op karakter doorzette, op voorsprong. Toen El Shaarawy er met twee doelpunten nog voor de rust 3-0 van maakte, was de partij gespeeld. Larsen milderde in de slotminuut voor Udinese. Nainggolan speelde bij Roma de hele match. De Romeinen zijn in de stand vierde met twaalf punten, terwijl Udinese, zestiende met drie punten, niet wegraakt uit de onderste regionen.



Napoli behoudt na zes speeldagen zijn perfecte rapport in de Serie A. De Napolitanen wonnen op bezoek bij SPAL met 2-3, goed voor 18 op 18. Schiattarella bracht SPAL na 13 minuten op voorsprong, maar Insigne tekende snel voor de gelijkmaker. Napoli vond nadien maar moeilijk een gaatje in de thuisafweer, tot Callejon twintig minuten voor tijd de ban brak. Dat was buiten Viviani gerekend, die SPAL weer op gelijke hoogte bracht. Via Ghoulam trok Napoli uiteindelijk toch aan het langste eind. Dries Mertens werd een kwartier voor affluiten vervangen.