Hoe de héérlijke goal van Mertens een belletje deed rinkelen bij Italiaanse krant

YP

21/09/17 - 12u23

video

Gisteren zo rond het uur achtte Dries Mertens zijn moment nog maar een keertje gekomen om uit te pakken met een absolute wereldgoal. Een ingeving waarbij in Italië meteen de parallel werd getrokken naar een goal van 33 jaar geleden. De maker: Diego Maradona. Het inspireerde een twitteraar ook ineens tot het maken van bovenstaand beeld.



"Zoals Diego", klinkt het in 'Il Corriere dello Sport'. Daarmee refereert het blad aan een doelpunt van Maradona in 1984. Helemaal identiek waren de goals niet, maar er is zeker wel enige gelijkenis - zeker omdat het doelpunt ook tot stand kwam in Lazio-Napoli. Oordeel vooral zelf!