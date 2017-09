Vijf dolle minuten volstaan voor Napoli tegen Lazio, met deze parel van Mertens als absoluut orgelpunt

YP/NP

20/09/17 - 23u07

video

In Italië volstonden vijf dolle minuten voor Napoli bij Lazio (1-4). Stefan De Vrij had de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong gezet, maar nog voor het uur stelden de Napolitanen orde op zaken. Kalidou Koulibaly (ex-Genk) maakte gelijk, Jose Callejon zorgde snel voor de 1-2 maar het orgelpunt kwam van Dries Mertens. Hij maakte er met een fantastische lobbal vanuit een haast onmogelijke hoek 1-3 van. De Rode Duivel, die ook geel pakte, heeft zo na vijf speeldagen alweer zes keer gescoord. Helemaal in het slot van de match zette Jorginho de 1-4-eindstand op het bord. Bij de thuisploeg viel Jordan Lukaku op het uur in voor Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk).

Voorts speelde Samuel Bastien (ex-Anderlecht) 52 minuten in de 1-1 van Chievo bij Genoa en stond Dennis Praet (ook ex-Anderlecht) de hele wedstrijd tussen de lijnen in de 0-0 van Sampdoria bij Hellas Verona. Senne Miangue kwam niet van de bank bij Cagliari, dat met 0-1 verloor van Sassuolo en kampioen Juventus won met het kleinste verschil van Fiorentina na een goal van Mario Mandzukic.



* Radja Nainggolan ontbrak in de 0-4-zege van Roma bij Benevento. Hij heeft last aan de dij en is enkele dagen out, maar mogelijk is hij dit weekend tegen Udinese alweer van de partij.