Francesco Totti is begonnen met trainerscursus - Arsenal zeker drie weken zonder Welbeck - Braziliaan zet carrière stop omwille van depressie

Francesco Totti (40) is in Rome begonnen met zijn eerste lessen van een trainerscursus.

De voormalige AS Roma-aanvoerder, die in zijn carrière voor geen enkel ander team speelde, hoopt het UEFA B-trainersdiploma te behalen. Dat diploma laat het coachen van amateur- en jeugdploegen toe. Het is de eerste verplichte stap om op termijn proftrainer te worden.



Op 28 mei speelde Totti zijn laatste wedstrijd voor AS Roma, maar de club van zijn hart heeft de ex-international niet verlaten. Bij de Romeinen fungeert hij als bestuurder/ambassadeur, al moet zijn precieze rol binnen het organigram van de club nog bepaald worden.

Arsenal moet Welbeck tijdje missen Arsenal zal het de komende drie weken zonder spits Danny Welbeck moeten doen. De Engelsman blesseerde zich zondag in de derby tegen Chelsea (0-0) aan de lies en moet even rust nemen."Danny onderging een scan vandaag", legt Arsenal uit op zijn website. "We kunnen nog niet zeggen hoe erg het gesteld is met zijn lies, maar hij zal zeker out zijn tot de interlandbreak (5-10 oktober)."



Arsenal neemt het woensdag in de League Cup thuis op tegen Doncaster. Vervolgens volgen thuiswedstrijden in de Premier League tegen West Bromwich (25 september) en Brighton (1 oktober), en tussendoor het Europa League-duel bij BATE Borisov (28 september).



Mesut Özil hervatte intussen de training. De Duitser miste de partij tegen Chelsea door blessureleed en zal woensdag tegen Doncaster ook nog niet aantreden. Ruud Boffin. © belga.

Antalyaspor en Belgen Boffin en Danilo krijgen nieuwe coach De Turkse eersteklasser Antalyaspor heeft bekendgemaakt dat het afscheid neemt van haar coach Riza Calimbay. Calimbay betaalt de tol voor een zeer matige competitiestart (3/15) van de ambitieuze club, die naast landgenoten Ruud Boffin en Danilo ook Samuel Eto'o, Samir Nasri, Jeremy Menez en William Vainqueur (ex-Standard) in haar selectie heeft zitten.



De nederlaag van vorige vrijdag, 2-0 bij Kayserispor, is zo de zwanenzang voor Calimbay gebleken. De oud-speler van Besiktas stond sinds oktober 2016 aan het roer bij Antalyaspor. Hij klaagde eerder al over zijn moeilijke relatie met kapitein Eto'o en een bomvolle lappenmand.



Vorig seizoen werd het team uit Antalya vijfde en miste zo net kwalificatie voor Europees voetbal.