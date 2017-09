"Mertens is op het gebied van afwerking een van de beste ter wereld"

Door: Mike De Beck

Met vijf treffers in vier wedstrijden in de Serie A heeft Dries Mertens zijn start zeker niet gemist. De aanvaller prikte tegen Benevento het leer weer drie keer tegen de netten voor zijn eerste hattrick van het seizoen. Het ontlokte zijn trainer Maurizio Sarri tot enkele boude uitspraken. "Of Mertens te vergelijken is met grote spitsen zoals Higuain en Lewandowski? Er zijn wel wat verschillen, maar op het niveau van afwerking beschouw ik hem als een van de beste van de wereld", vertelde Sarri aan Corriere dello Sport. Het klinkt Mertens ongetwijfeld als muziek in de oren.