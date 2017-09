Een geïmproviseerde karatetrap en twee strafschoppen: Mertens pakt uit met hattrick

YP

17/09/17 - 17u14 Bron: Belga

video Napoli heeft vandaag in het kader van de vierde speeldag van de Italiaanse Serie A brandhout gemaakt van promovendus Benevento. Rode Duivel Dries Mertens had met drie doelpunten een aanzienlijk aandeel in de glansrijke 6-0 thuisoverwinning.

© getty.

Voor de pauze stonden bij Napoli vier verschillende spelers aan het kanon. Alan (3.) en Lorenzo Insigne (15.) zorgden voor het kwartier goed en wel verstreken was voor een dubbele voorsprong. Mertens (27.) tekende met een geïmproviseerde karatetrap voor zijn twintigste doelpunt dit kalenderjaar, geen enkele speler in de Serie A doet beter. José Callejon (32.) legde nadien de 4-0 ruststand vast. Na de pauze duwde Napoli het gaspedaal wat minder hard in. Vanaf de penaltystip scoorde Mertens (65. en 90.) zijn tweede en derde van de avond. In de Serie A staat zijn teller al op vijf treffers.



Torino en Sampdoria hielden elkaar in evenwicht, het werd 2-2 in Turijn. De bezoekers namen een droomstart en klommen in de eerste minuut al op voorsprong via Duvan Zapata. Torino keerde het nog voor het eerste kwartier na doelpunten van Daniele Baselli (13.) en Andrea Belotti (15.). Fabio Quagliarella (34.) legde de 2-2 rust- en eindstand vast. Bij Sampdoria maakte Dennis Praet de partij vol.



Cagliari ten slotte nam met 0-2 de maat van nieuwkomer SPAL 2013. Nicolo Barella (17.) en Joao Pedro (68.) stonden in Ferrara aan het kanon. Belofte-international Senna Miangue moest vrede nemen met een plaats op de bank.