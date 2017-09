De nieuwe tattoo van Radja (op een zelfs voor hem niet alledaagse plaats)

YP

© Instagram Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan raakte afgelopen woensdag met AS Roma niet voorbij Atlético Madrid in hun openingswedstrijd in de Champions League (0-0), maar 'Il Ninja' heeft die ontgoocheling intussen doorgespoeld... met een nieuwe tattoo. Zo gooide hij gisteravond laat een beeld op zijn Instagramverhaal waarop te zien is hoe hij in de tattooshop van Fabio Gargiulo een nieuwe tekening op zijn lichaam liet vereeuwigen. De foto spreekt voor zich.