Dries Mertens opnieuw aan het kanon bij zege van Napoli tegen Bologna

YP

10/09/17 - 23u04 Bron: Belga

video Napoli heeft vanavond de derde speeldag van de Italiaanse Serie A afgesloten met een 0-3 overwinning tegen Bologna. Dries Mertens nam het tweede doelpunt voor zijn rekening.

Napoli had het niet onder de markt tegen Bologna en ondervond moeite om de defensieve gordel van de thuisploeg open te gespen. Dat lukte dan toch in de 67e minuut toen José Callejon een puntgave voorzet van Lorenzo Insigne kon binnenkoppen. In de slotfase was het Dries Mertens die voor het doelpunt van de zekerheid zorgde in de 83e minuut, zijn tweede doelpunt in drie competitiewedstrijden. De veer was gebroken bij Bologna en invaller Piotr Zielinski maakte er nog 0-3 van (88.).



In de rangschikking staat Napoli samen met Inter en landskampioen Juventus aan de leiding met het maximum van negen punten. Bologna staat achtste met vier punten.