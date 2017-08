Videoref ook in Italië op de korrel: scheidsrechter fluit te snel waardoor videobeelden niet mogen (en Torino baalt)

Glenn Van Snick

Ook in de Serie A staat het systeem van de videoref ter discussie. Net voor Torino-spits Alex Berenguer in de 83ste minuut de 1-2 binnenlegde, werd de vermoedelijke winnende treffer pardoes afgekeurd voor buitenspel. Uit de herhaling bleek dat de ref iets te gretig had gefloten, want het finale passje - dat via een medespeler bij de doelpuntenmaker belandde - werd niet gegeven door Torino-collega Belotti, wel door Bologna-speler Destro. Geen offside dus, wel een geldig doelpunt.



Geen probleem denk je dan, in tijden van de videoref. Draaide dat even anders uit. De lijnrechter had namelijk al gevlagd en de scheidsrechter al gefloten vóór Berenguer de touwen deed trillen, en daar lag net het probleem. De VAR (Video Assistant Referee) mag namelijk niet gebruikt worden bij een buitenspelsituatie, waardoor de referee de fase niet mocht herbekijken op het kleine schermpje langs de zijlijn. Torino zag een goal door de neus geboord, de wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.



Torino-coach Sinisa Mihajlovic was allerminst te spreken over de bewuste fase. "Bij een twijfelgeval moet de scheidsrechter laten voortspelen en kan hij daarna een beslissing nemen. Maar hij heeft eerst gefloten en dat is niet correct. Op die manier is ons een geldig doelpunt ontnomen. Iedereen maakt fouten, maar hij had gewoon moeten laten spelen. Waarom is er anders een videoref?", stelde Mihajlovic zich openlijk de vraag.



