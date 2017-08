Nainggolan en Roma openen seizoen met winst tegen Atalanta, ook AC Milan en Inter starten goed

Door: redactie

AS Roma is het nieuwe seizoen in de Italiaanse Serie A gestart met een zuinige overwinning. Het team uit de Italiaanse hoofdstad klopte Atalanta Bergamo met 0-1.

Kolarov (31.) tekende in de eerste helft voor de winnende treffer. Radja Nainggolan, die in de slotminuut een gele kaart kreeg, speelde de volledige match. Aan de overkant bleef Timothy Castagne, deze zomer overgekomen van Racing Genk, negentig minuten op de bank.



AS Roma begint dus met een driepunter aan het nieuwe seizoen. Eerder wonnen ook kampioen Juventus (3-0 tegen Cagliari) en Napoli (1-3 tegen Hellas Verona) hun wedstrijd van de eerste speeldag.



Bij Sampdoria had Dennis Praet zijn aandeel in de zege tegen Benevento. Sampdoria kwam eerst op achterstand door een doelpunt van Ciciretti (15.), maar in de 39e minuut stond Quagliarella om een rebound op een schot van Praet binnen te duwen. In de tweede helft maakte diezelfde Quagliarella ook nog eens het winnende doelpunt (54.). Praet werd in de 84e minuut naar de kant gehaald voor Filip Djuricic (ex-Anderlecht).



Het fel vernieuwde AC Milan werkte zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de Serie A af bezoek bij het Crotone van Noë Dussenne. Dussenne mocht al na zeven minuten invallen toen zijn concurrent Ceccherini al na vijf minuten met rood naar de kant werd gestuurd door een strafschopfout. Nieuwkomer Kessié trapte de strafschop binnen. Milan gooide de wedstrijd nog in de eerste helft op slot via doelpunten van Cutrone (18.) en Suso (24.).



Jordan Lukaku begon bij Lazio op de bank, maar mocht na 67 minuten het veld betreden. Adam Marusic (ex-Oostende en ex-Kortrijk) mocht samen met Lukaku invallen bij de Romeinen. Lazio beet zijn tanden stuk op promovendus SPAL en kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel.



In de wedstrijd tussen Sassuolo en Genoa viel het debuut van Stéphane Omeonga te noteren. De 21-jarige Omeonga maakte vorig seizoen het mooie weer bij Avellino in de Serie B en maakte deze zomer de overstap naar Genoa. Omeonga mocht na 74 invallen voor Goran Pandev in een 0-0 gelijkspel.



Voor Zinho Vanheusden (Inter) en Samuel Bastien (Chievo) waren geen speelminuten weggelegd op de openingsspeeldag van de Serie A. Inter won met 3-0 van Fiorentina dankzij doelpunten van Mauro Icardi (6., op strafschop en 15.) en Ivan Perisic (79.). Chievo won met 1-2 op bezoek bij Udinese via doelpunten van Inglese (15.) en Birsa (54.). Voor Udinese scoorde oude bekende Cyril Théréau (37.) tussenin nog een doelpunt.



Zaterdag

Juventus - Cagliari 3 - 0

Hellas Verona - Napoli 1 - 3



Zondag

Atalanta Bergamo - AS Roma 0 - 1

Sassuolo - Genoa 0 - 0

Lazio Rome - SPAL 0 - 0

Sampdoria Genua - Benevento 2 - 1

Bologna - Torino 1 - 1

Udinese - Chievo Verona 1 - 2

Inter Milaan - Fiorentina 3 - 0

Crotone - AC Milan 0 - 3