Praet verzilvert knap uitgespeelde tegenaanval tegen ManU-Belgen

3/08/17

Hoe is het nog gesteld met Dennis Praet? De 23-jarige Leuvenaar gaat zijn tweede seizoen tegemoet bij het Italiaanse Sampdoria en kwam gisteren in een vriendschappelijke oefenwedstrijd de Manchester United-Belgen Romelu Lukaku (in de basis) en Marouane Fellaini (ingevallen aan de rust) tegen op de grasmat.



De spelers van Manchester United zagen hoe Dennis Praet een knap opgebouwde tegenaanval kon verzilveren door met zijn goede rechtervoet het leer voorbij De Gea te flikkeren. Het mocht echter niet baten want Sampdoria ging uiteindelijk met 2-1 onderuit tegen het Manchester United van José Mourinho. Henrikh Mkhitaryan en Juan Mata zorgden voor de doelpunten bij de Mancunians.