Cassano verandert nog eens van gedacht en wil toch niet uitkomen voor Hellas Verona

24/07/17

De voormalig Italiaans international Antonio Cassano zal komend seizoen dan toch niet uitkomen voor Hellas Verona. De 35-jarige aanvaller tekende voor de club op 10 juli, maar veranderde toch nog eens van gedacht omwille van "motivationele redenen". Dat kondigde de aanvaller zelf aan op sociale media. Cassano wil onderhandelen met de club om zijn contract beëndigen.

De situatie rond het enfant terrible van het Italiaans voetbal wordt met de dag surrealistischer. Vorige week dinsdag kondigde Cassano in een opwelling aan toch niet te willen uitkomen voor Hellas Verona om enkele uren later op een persconferentie zijn excuses aan te bieden en mee te delen toch "het gevecht te willen aangaan".



Nog eens zes dagen later lijkt de knoop toch definitief doorgehakt te zijn. Op de Facebookpagina van zijn vriendin, de Italiaanse waterpolo-international Carolina Marcialis, post hij volgend bericht: "Ik wil het voetbal niet verlaten, het is alleen niet het juiste moment om door te gaan met Hellas.. Fysiek voel ik me goed en dat heb ik getoond tijdens de vijftien dagen voorbereiding die we achter de rug hebben. Maar mentaal ben ik niet gemotiveerd om de club te dienen."



Na zijn doorbraak te hebben gekend bij AS Roma (2001-2006) kende Cassano een wispelturige carrière vol hoogte - en dieptepunten. Na passages bij Real Madrid (2006-2007), Sampdoria (2007-2011 en 2015-2017), AC Milan (2011-2012), Internazionale (2012-2013) en Parma (2013-2015) zat de spits vanaf het begin van dit jaar zonder club. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van mei 2016.