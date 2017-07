Drie jaar geleden nog op de rand van doorbraak in Serie A, nu bekent hij moord op moeder en zusje (11)

YP

13/07/17 - 10u04 Bron: Mundo Deportivo

Solomon Nyantakyi, een Ghanees van 21 die de jeugdreeksen doorliep van gewezen Serie A-club Parma, is gisteren in het station van Milaan aangehouden voor de moord op zijn moeder (43) en op zijn zusje (11). Nyantakyi bekende de feiten ook meteen.

De amper 21-jarige Nyantakyi sloeg afgelopen dinsdag op de vlucht nadat hij zijn moeder, Nfum Patience, en zijn jonge zusje, Magdalena Nyantaki, om het leven had gebracht in hun woonst in Parma. Hij zou beide gezinsleden op gruwelijke manier hebben vermoord met een scherp voorwerp - vermoedelijk een mes. Het was Raymond, de oudste broer van de gevallen voetballer, die de vreselijke ontdekking deed toen hij thuiskwam na zijn werk. Solomon zelf sloeg op de vlucht, maar zowat twaalf uur na de feiten werd hij gespot op de beveiligingscamera's van het station van Parma. Uiteindelijk kon de politie hem na een treinritje naar Milaan daar inrekenen. Ha confessato presunto autore duplice omicidio di Parma fermato dalla Polizia Ferroviaria a Milano #essercisempre #110Poliziaferroviaria pic.twitter.com/CTCCO6yd8c — Polizia di Stato (@poliziadistato) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017