Onze Chef Voetbal laat zijn licht schijnen over kwestie-Donnarumma: "Wat zondagavond gebeurde, tart elke verbeelding"

Stephan Keygnaert

27/06/17 - 10u25

© photo_news.

Het grootste talent onder de keepers in Europa heet Gianluigi Donnarumma. 18, een jongetje nog. Opgevoed en opgeleid door AC Milan. Donnarumma, cliënt van de felbesproken zaakwaarnemer Mino Raiola, weigert in Milaan (voorlopig) een nieuw contract te tekenen. 'Scandaloso', roept gans Italië, dat zondagavond de 'soap' rond 'Dollarumma', zoals de tifosi hem tijdens het EK U21 spottend noemden, nog wat gekker zag worden.

Eerst werd dit bericht gepost op het account van de doelman. © kos. En wat later postte Donnarumma dan dit bericht. © kos.

Wat zondagavond gebeurde, tart eigenlijk elke verbeelding. Omstreeks 21 uur verstuurde Donnarumma een Instagram-bericht met de melding dat hij volgende week, na het EK, opnieuw aan tafel gaat zitten met Milan om...dan toch zijn contract te verlengen. Niet eens een uur later liet Donnarumma weten dat zijn Instagram-profiel gehackt is. Nochtans was Milan eerder op de dag op de hoogte gebracht van het voornemen van hun doelman om zijn liefde voor Milan publiekelijk te maken.



'Gigio' als hoofdrolspeler in een slechte commedia dell'arte.



Donnarumma is een kind van zijn tijd. Je kunt het beeld zó voor de geest halen - dat van een 18-jarige op zijn bed in een driesterrenhotel in Polen, de muziek keihard, hij ligt wat verveeld op zijn smartphone te tokkelen, en beslist om actief deel te nemen aan het wereldwijde debat over zichzelf.



"Het gaat inderdaad misschien wat snel voor hem", erkent Johan Walem, expert in het Italiaanse voetbal. "Anderzijds, de beslissing om al dan niet bij Milan te blijven, is belangrijk. Ik heb daarom begrip voor de nervositeit van het moment. Zijn prestaties op dit EK lijden er niet onder."



Walem neemt het verder ook op voor Milan: "Ik snap dat het bestuur ten koste van alles Donnarumma wil verlengen. Hij is super. Wát een uitstraling in doel. Hij is de keeper van de toekomst."



Maar waar ligt die toekomst voor Donnarumma?



Weet 'Gigio' het zelf wel?



Op ons sms'je aan Mino Raiola kwam gisteren alvast geen reactie...



