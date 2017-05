Samuel Bastien en Sofian Kiyine verliezen met Chievo bij Atalanta, Juventus sluit seizoen af met zege

XC

Atalanta Bergamo heeft het seizoen afgesloten met een thuiszege. Het versloeg vandaag op de 38ste en laatste speeldag van de Italiaanse Serie A Chievo met 1-0. Ook Juventus won zijn afsluitende partij. De Oude Dame haalde het met 1-2 op het veld van Bologna.

Taïder (52.) scoorde even na de pauze de winnende treffer voor Atalanta. Samuel Bastien speelde de hele partij bij Chievo, terwijl zijn teammaat Sofian Kiyine twintig minuten voor tijd inviel. Chievo staat veertiende met 43 punten.



Kampioen Juventus (91 punten) won zijn seizoensafsluiter op bezoek in Bologna met 1-2. De andere matchen van de laatste speeldag in de Serie A staan morgen op de agenda.