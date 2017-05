Napoli juicht: contractverlenging tot 2020 een feit voor Mertens

Niels Poissonnier

27/05/17 - 15u38

© getty.

Ein-de-lijk. Wat al maanden in de lucht hing en zeker de laatste weken overal té ijverig werd aangekondigd, is nú wel een feit. Dries Mertens (29) heeft zijn contract bij Napoli verlengd met 2 seizoenen, tot juni 2020. In de nieuwe overeenkomst zou een loonsverhoging tot 4 miljoen euro per jaar zijn opgenomen, net als een transferclausule van minder dan 30 miljoen euro. Die geldt wel pas vanaf volgend seizoen, zodat een vertrek deze zomer uit Napels uitgesloten is.

Chelsea-coach Antonio Conte moet dus op zoek naar een nieuw target, want de voorbije weken lekte uit dat de Italiaanse kampioenenmaker zot is van Mertens. Conte had de Rode Duivel graag naar Londen gehaald, maar dat zit er voorlopig niet in. Ook Inter Milaan pakt naast de aanvaller. © getty.