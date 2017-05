Napoli juicht: Dries Mertens verlengt contract, vertrek is deze zomer uitgesloten

Niels Poissonnier

27/05/17

Ein-de-lijk. Wat al maanden in de lucht hing en zeker de laatste weken overal té ijverig werd aangekondigd, is nú wel een feit. Dries Mertens (29) heeft zijn contract bij Napoli verlengd met 2 seizoenen, tot juni 2020. In de nieuwe overeenkomst zou een loonsverhoging tot 4 miljoen euro per jaar zijn opgenomen, net als een transferclausule van minder dan 30 miljoen euro. Die geldt wel pas vanaf volgend seizoen, zodat een vertrek deze zomer uit Napels uitgesloten is.

Chelsea-coach Antonio Conte moet dus op zoek naar een nieuw target, want de voorbije weken lekte uit dat de Italiaanse kampioenenmaker zot is van Mertens. Conte had de Rode Duivel graag naar Londen gehaald, maar dat zit er voorlopig niet in. Ook Inter Milaan pakt naast de aanvaller.



Napoli maakte van de contractverlenging van Mertens een staatszaak. Er ging bijna geen dag voorbij of voorzitter Aurelio De Laurentiis verkondigde dat onze landgenoot niet mocht vertrekken. Je zou voor minder, want Mertens ontplofte dit jaar - als diepe spits -in de Serie A. Met 27 doelpunten maakt hij nog steeds kans op de topschutterstitel, want sowieso al straf is.



Mertens kan morgen, op het veld van Sampdoria, zijn statistieken nog wat scherper stellen. Al primeert de strijd om de tweede plaats en het bijhorende ticket voor de groepsfase van de Champions League. Napoli moet op de slotspeeldag AS Roma nog zien in te halen, dat momenteel één punt meer telt in de stand. Lukt dat niet, dan moeten Mertens en co. zich eind augustus doorheen de laatste voorronde zien te loodsen.