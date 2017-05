Mertens verlengt contract in Napels met 2 jaar en ook Kat Kerkhofs lijkt terug te zijn: "Het leven is mooi"

Niels Poissonnier

Ein-de-lijk. Wat al maanden in de lucht hing en zeker de laatste weken overal té ijverig werd aangekondigd, is nú wel een feit. Dries Mertens (29) heeft zijn contract bij Napoli verlengd met 2 seizoenen, tot juni 2020. In de nieuwe overeenkomst zou een loonsverhoging tot 4 miljoen euro per jaar zijn opgenomen, net als een transferclausule van minder dan 30 miljoen euro. Die geldt wel pas vanaf volgend seizoen, zodat een vertrek deze zomer uit Napels uitgesloten is.

Chelsea-coach Antonio Conte moet dus op zoek naar een nieuw target, want de voorbije weken lekte uit dat de Italiaanse kampioenenmaker zot is van Mertens. Conte had de Rode Duivel graag naar Londen gehaald, maar dat zit er voorlopig niet in. Ook Inter Milaan pakt naast de aanvaller.



En er is méér. Net enkele uren voor de bekendmaking van de contractverlenging, postte Kat Kerhofs op haar Instagram een foto dat ze terug in Napels is. Onder een stralende zon en met twee vriendinnen op een balkon (mogelijk daar waar Mertens aan de Golf van Napels woont), laat het onderschrift 'La vita è bella!' -'het leven is mooi'- weinig aan de verbeelding over. De kans dat Mertens en Kerkhofs hun huwelijk een tweede kans geven, lijkt dus groot. Lees ook Dries Mertens doet er nog eens twee bij en zit nu aan 27 goals! - Juventus nog geen kampioen in Serie A

