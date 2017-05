Zesde 'scudetto' op rij voor Juventus! Oude Dame kroont zich oververdiend tot landskampioen

Manu Henry

21/05/17 - 16u59 Bron: Belga

Paolo Dybala, we moeten hem intussen niet meer voorstellen, scoorde vandaag andermaal © reuters.

video Coppa Italia: check. Serie A: check. Juventus kroonde zich na een duidelijke 3-0 zege vanmiddag tegen laagvlieger Crotone voor de zesde (!) keer op rij tot landskampioen van Italië. Wie o wie gaat de hegemonie van de topclub uit Turijn de komende jaren verbreken? Met de Champions League-finale tegen Real Madrid in het vooruitzicht is de 'Oude Dame' tevens nog volop in de strijd voor de historische 'treble'.

© epa.

Laat ons eerlijk zijn: niemand die nog twijfelde aan een zesde opeenvolgende landstitel voor Juventus. Crotone, de nummer 18 in de Serie A, had vandaag dan ook niets in de pap te brokken. De manschappen van coach Allegri waren bij de pauze al zeker van een 33ste titel. Mandzukic (na twaalf tellen) en Dybala (op slag van rust) tekenden voor de 2-0 ruststand. Het feestje in de tribunes werd dan al helemaal ingezet. Crotone, dat nog in volle degradatiestrijd verwikkeld is, slikte in minuut 83 nog een derde treffer. Het was Alex Sandro die de 3-0 eindstand vastlegde.



Op weg naar de treble?

De troepen van succescoach Massimiliano Allegri blijven zo in de running voor een historische treble. Na bekerwinst en de titel kan Juventus op 3 juni ook de Champions League nog op zak steken. In de finale van het kampioenenbal neemt de Oude Dame het in Cardiff op tegen Real Madrid.



Naast 33 landstitels heeft Juventus twaalf Bekers van Italië en zeven Italiaanse Supercups in de prijzenkast. Het won twee keer de Champions League (ECI), één keer de Beker voor Bekerwinnaars, drie keer de UEFA Cup, twee keer de Europese SuperCup en twee keer de Wereldbeker voor clubs.