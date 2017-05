Armando Izzo (Genoa) krijgt verminderde schorsing voor matchfixing

XC

De schorsing wegens matchfixing van Genoaverdediger Armando Izzo is door de Italiaanse voetbalbond (FIGC) in beroep van achttien maanden teruggebracht tot zes maanden. Dat raakte vandaag bekend. Ook de geldboete die de 25-jarige centrale verdediger moet betalen, werd herleid van 50.000 naar 30.000 euro.

De zaak ging aan het rollen in mei 2016 toen een tiental leden van de Camorra, de Napolitaanse maffia, gearresteerd werden in een onderzoek naar verdachte weddenschappen en wedstrijdvervalsing in de Serie B, de Italiaanse tweede divisie.



Twee wedstrijden uit de Serie B van het seizoen 2013-2014 - Modena/Avellino op 17 maart 2014 en Avellino/Reggina op 25 mei 2014 - zouden vervalst zijn. Izzo, die geboren werd in Napels, speelde in die periode voor Avellino. Het seizoen daarop trok hij naar Genoa in de Serie A.



De verdediger werd al twee keer opgeroepen voor de nationale ploeg maar raakte nog niet aan een cap. Hij was bij Genoa een vaste waarde tot zijn schorsing half april inging.



Ex-voetballer Francesco Millesi, die in 2013-2014 ploegmaat was van Izzo bij Avellino, werd veroordeeld tot vijf jaar schorsing, die in beroep herleid zijn tot drie jaar. De club zelf kreeg een vermindering van twee punten in het klassement, nadat ze er eerst drie riskeerden.



Een andere Serie A-verdediger, Fabio Pisacane van Cagliari, werd in dezelfde zaak vrijgesproken.