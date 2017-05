Senegalese tiener zette leven op het spel om voetballersdroom na te jagen en staat nu dicht bij Juventus

Glenn Van Snick

Alles voor die ene droom, zelfs als deze onbereikbaar lijkt. Mamadou Coulibaly - 18 jaar en middenvelder bij de Italiaanse eersteklasser Pescara Calcio - had er werkelijk alles voor over om profvoetballer te worden. De Senegalees liet zijn ouders geloven dood te zijn, ondernam een hachelijke onderneming naar Europa én kon als dakloze amper zijn hongergevoel stillen. Maar zijn inzet werd beloond. Eerst met een contract bij Pescara, en nu wil kampioen Juventus hem maar al te graag inlijven. Een verhaal van toewijding en de wil om nooit op te geven - hoe hoog de hindernis ook is.

Op zestienjarige leeftijd begon Coulibaly aan zijn netelig avontuur. "Ik nam enkel een rugzak mee", begint de man zijn verhaal in Gazzetta della Sport. "Alleen mijn beste vriend wist wat ik van plan was. Ik schakelde mijn gsm uit en belde pas drie of vier maanden later mijn ouders. Zij dachten de hele tijd dat ik dood was." Lees ook Ronaldo, Messi en ... onze Dries Mertens samen beste aanvalstrio van Europa

De Senegalees ging met de bus van Dakar naar Marokko, waar meteen al zijn spaarcenten in opgingen. Geld voor een boottrip naar het Europese vasteland had hij dus niet. Gelukkig leerde hij na enkele dagen - tot dan sliep hij in de haven - een man kennen die hem op zijn schip dat voedingswaren vervoerde, wilde meenemen naar Europa. Coulibaly was niet de enige, twintig andere jonge vluchtelingen vergezelden hem. "Ik was daar voor het voetbal, maar hun dromen kende ik niet."

Eens gearriveerd in Noord-Italië, kreeg Coulibaly het hard te verduren. "Ik was vaak het slachtoffer van racisme, mensen spraken me aan met 'bootman'. Bovendien had ik geen geld, kende ik niemand en kon ik geen Italiaans. Bij een voetbalclub testen kon ik ook niet meteen, omdat ik de geschikte documenten niet op zak had. Ik kon nergens heen, sliep op straat en was al blij dat ik een sandwich kon eten." De Senegalees aan de bal tegen Empoli. © getty.

Een maandenlange strijd, tot hij hoorde dat in Pescara een heleboel Senegalezen wonen. Zijn droom werd weer levend, de hoop laaide weer op. "Ik nam de trein - zonder te betalen - naar het zuiden. Helaas stapte ik aan de verkeerde halte uit. Om de nacht te overbruggen sliep ik op een veldje, maar de politie vond me en voerde me naar een pleeghuis." Zonder twijfel is het beter dan op straat te leven, maar zijn droom leek weer wat verder weg.

Na een hele poos slaagde Coulibaly er dan toch in bij enkele clubs op proef te gaan. De aanhouder wint. "Ik mocht bij Cesena, Sassuolo, AS Roma en Ascoli testen, maar dat was geen succes." Wat later kreeg hij opnieuw een uitnodiging in de bus en lukte het wel om te overtuigen. Toeval of niet, maar net bij de ploeg waar hij voorheen met de trein naar op weg was: Pescara. De club uit de Abruzzen raakte onder de indruk van zijn voetbalkwaliteiten - geleerd op de erbarmelijke straatjes van Senegal - en bood de centrale middenvelder een contract aan. Sinds 2 maart van dit jaar maakt Coulibaly deel uit van de eerste kern van de Italiaanse eersteklasser. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar eindelijk bereikte hij zijn doel. Bijna twee jaar na de start van zijn hachelijk avontuur. Mamadou Coulibaly met Rode Duivel Radja Nainggolan. © epa.

En het kan nog mooier. Na acht matchen in de Serie A weet Coulibaly de aandacht van Juventus te trekken. De Italiaanse kampioen en Champions Leaguefinalist heeft de centrale middenvelder hoog op het verlanglijstje staan. Plots gaat het allemaal heel snel voor de volhouder.