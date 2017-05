Radja Nainggolan stelt titelfeestje Juventus (nog even) uit

© reuters.

video Juventus is nog geen kampioen. Net zoals eerder op de dag in Brugge gebeurde, voorkwam AS Roma het titelfeestje van de grote concurrent in zijn eigen stadion. Drie-één werd het, met een opvallende rol voor Radja Nainggolan, goed voor een goal en een assist.

(Nog) geen titel dus voor Juventus in Stadio Olimpico, waar het halfweg 1-1 stond. Asamoah trof al na zeven minuten de paal. AS Roma was gewaarschuwd, maar nam het opgestoken vingertje niet ter harte. Lemina bracht de bezoekers na 21 minuten op voorsprong, de ideale aflegger kwam van Higuain. De 'Scudetto' was op dat moment een feit voor Juventus, maar lang duurde de vreugde niet. De Rossi maakte vier minuten later gelijk na een verwarde fase. Buffon ging niet helemaal vrijuit.



Cadeau zou Juventus de titel niet krijgen, zo bleek na de pauze. AS Roma kwam het best uit de kleedkamer en werd voor zijn ijver snel beloond. El Shaarawy pakte na 56 minuten uit met wat je de perfecte plaatsbal zou kunnen noemen. Een hulpeloze Buffon knielde een tweede keer. Dolle euforie op de Romeinse tribunes, een feestje waar Radja Nainggolan meer dan zijn aandeel in had. Eerst bij de assist voor de 2-1, niet veel later met een streep in de korte hoek die Buffon alleen maar hóórde voorbijzoeven. AS Roma-coach Spalletti gunde Nainggolan kort daarop een applauswissel, al had niet iedereen in het stadion dat zo begrepen.



Titelfeest uitgesteld voor Juventus, maar nog niet verloren. Met nog duels tegen staartploeg Crotone en Bologna op het programma kan de titel de 'bianconeri' nauwelijks nog ontsnappen. Woensdag volgt er alweer een nieuwe belangrijke opdracht voor de troepen van Massimiliano Allegri. Dan staat in hetzelfde Stadio Olimpico de finale van de Coppa tegen Lazio Roma op de agenda ingepland. En kan fase 1 in de zoektocht naar de 'treble' worden afgevinkt.