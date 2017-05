Dáár is nummer 25! Dries Mertens andermaal aan het kanon in demonstratie Napoli in Torino: 0-5

Manu Henry

14/05/17 - 16u56

© Kos.

video

Het houdt maar niet op. Dries Mertens blijft de doelpunten in de Serie A aan elkaar rijgen. Vandaag haalde Napoli fors uit op het veld van Torino (0-5) en onze landgenoot pikte andermaal zijn doelpuntje mee. Nummer 25 van het seizoen voor de Rode Duivel. Nooit deed er een Belg beter in het buitenland. 'Driesje' tekende in minuut 72 voor de 0-3, nadat hij ook al met een assist een belangrijke rol vertolkte in het tweede Napolitaanse doelpunt. Torino mag nochtans beschouwd worden als een lastig te omzeilen klip. Voor het kleine broertje van Juventus is het pas de tweede thuisnederlaag dit seizoen.