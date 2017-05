SPAL keert na bijna vijftig jaar terug naar Serie A

TL

SPAL, voluit Societa Polisportiva Ars et Labor, speelt vanaf volgend jaar opnieuw in de Italiaanse Serie A. De club uit het Noord-Italiaanse Ferrara speelde voor het laatste in de Italiaanse hoogste klasse in 1968.