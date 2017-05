Juventus licht aankoopoptie van Bayern-huurling Mehdi Benatia

Bewerkt door: MH

12/05/17 - 19u04 Bron: Belga

Juventus neemt Benatia definitief over van Bayern München © afp.

De Marokkaan Mehdi Benatia zal ook volgend seizoen voor Juventus spelen en maakt definitief de overstap van Bayern München. Dat kondigden beide clubs vandaag aan op de clubwebsites. De Italiaanse landskampioen huurde Benatia dit seizoen van Bayern en heeft besloten om de aankoopoptie te lichten. Benatia ondertekende een contract tot en met 30 juni 2020 bij de Champions League-finalist.

Volgens Bayern München zal Juventus nog eens 17 miljoen euro overschrijven op de rekening van Bayern om de dertigjarige centrale verdediger definitief over te nemen. Juventus had eerder al 3 miljoen euro betaald om Benatia dit seizoen te huren.



"Ik wil Mehdi Benatia bedanken voor de twee succesvolle seizoenen die hij voor onze club gespeeld heeft. Ik wens hem dan ook alle geluk toe bij Juventus in de toekomst, in het bijzonder voor de Champions League-finale tegen Real Madrid van 3 juni", verklaarde Karl-Heinz Rummenigge, bestuursvoorzitter bij de Duitse recordkampioen, in een perscommuniqué.



Benatia werd in de zomer van 2014 door Bayern München weggehaald bij AS Roma voor een bedrag dat met bonussen kon oplopen tot zo'n 30 miljoen euro. De Marokkaanse international bleef twee seizoenen bij Bayern, maar groeide nooit uit tot een basisspeler.