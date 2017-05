Stadio Olimpico in mum van tijd uitverkocht voor laatste match van Francesco Totti

Bewerkt door: MH

Francesco Totti zal op 28 mei voor een uitverkocht stadion zijn laatste wedstrijd voor AS Roma spelen. Het Stadio Olimpico werd in minder dan 48 uur volledig uitverkocht voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Genoa, zo kondigde de Romeinse club vandaag aan op Twitter.

"Alle tickets voor de wedstrijd Roma tegen Genoa zijn verkocht, inclusief de tickets voor de bezoekende ploeg", staat te lezen op het Twitter-account van AS Roma. Op de doorverkoopsite Viagogo zijn er wel nog tickets voor de wedstrijd te vinden tussen 200 en 700 euro.



Het was al een tijd geleden dat het Stadio Olimpico, dat een capaciteit van 70.000 plaatsen heeft, nog eens volledig uitverkocht werd. Zelfs voor de wedstrijd tegen Juventus van komende zondag, die beslissend kan zijn voor het kampioenschap, zijn niet alle kaartjes de deur uit.



25 seizoenen voor de 'Giallorossi'

Maar niemand in Rome wil blijkbaar het afscheid van Totti missen, de intussen veertigjarige Romeinse aanvoerder die gedurende een carrière van 25 seizoenen in de Serie A voor geen enkele andere ploeg uitkwam. Hij maakte in 1993 op amper zestienjarige leeftijd zijn debuut voor de 'Giallorossi' tegen Brescia. Zijn eerste Europese doelpunt maakte Totti in 1995 tegen Eendracht Aalst in de tweede ronde van de toenmalige UEFA Cup.



Toch is het nog niet helemaal zeker of Totti op 28 mei tegen Genoa effectief zijn allerlaatste wedstrijd speelt. Monchi, de nieuwe technisch directeur van Roma, kondigde eerder aan dat Totti aan zijn laatste seizoen bezig was, een uitspraak die Totti zelf nog niet wilde bevestigen.