Nainggolan en Roma vernederen Milan op eigen veld: 1-4!

video AS Roma heeft rivaal AC Milan een ferme pandoering verkocht. In Milaan zetten de Romeinen de thuisploeg opzij met overtuigende 1-4-cijfers. Nainggolan speelde een aanwezige wedstrijd, maar kwam zelf niet tot scoren. Hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Thomas Vermaelen kwam niet in actie.

Leider Juventus zat ongetwijfeld aandachtig voor de buis bij de wedstrijd tussen Milan en Roma, want een nederlaag van Roma zou de 33e landstitel voor De Oude Dame betekenen. Aan dat feestje wilden de Romeinen duidelijk niet meewerken. Dzeko opende al vroeg in de match de score. Op het halfuur zorgde diezelfde Bosniër voor de 0-2-ruststand. In het slotkwartier kwam Milan dan nog even opzetten via Pisalic, maar El Shaarawy ontnam de thuisploeg meteen daarna alle hoop door de 1-3 tegen de netten te werken. Vlak voor tijd zette De Rossi vanop de stip de 1-4 op het bord.



Door deze knappe zege springt Roma opnieuw over Napoli naar de tweede plaats. Milan is pas zesde, vlak voor stadsgenoot Inter. Het heeft dus nog een half mirakel nodig om zich nog naar een vijfde plaats en bijbehorend Europees ticket te bemachtigen. Juventus blijft autoritair leider in Italië en krijgt volgende week een nieuwe kans om zich te verzekeren van de titel.



Eerder deze week maakte Roma bekend dat clubicoon Totti aan zijn laatste weken bezig is als speler bij de club. De Italiaanse spits krijgt wel een functie binnen het bestuur.