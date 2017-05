"Ik heb al mijn vriendinnen al bedrogen, maar mijn club bedriegen? Nooit!": AS Roma huilt om afscheid Totti

Jonas Van De Veire

4/05/17 - 06u15

© epa.

AS Roma huilt. Binnen vier wedstrijden is het sprookje tussen Francesco Totti (40) en zijn jeugdliefde voorbij. Hieronder 10 leuke weetjes over 'Il Re di Roma':

- Totti is de enige speler die in alle edities van het populaire voetbalspel FIFA voorkomt;



- Ook zijn 11-jarig zoontje Christian Totti speelt bij AS Roma;



- Adele en Queen staan steevast op zijn iTunes afspeellijst;



- In de stadsderby tegen Lazio vierde Totti zijn doelpunt door een selfie te nemen met een gsm uit het publiek;



- "Totti is beter dan Roberto Baggio en Alessandro Del Piero, zelfs beter dan mij": ook Lionel Messi is een grote fan. Lees ook Nike eert unieke voetbalcarrière Totti: "Mooiste bekroning is mijn loyaliteit aan Rome"

Einde van een tijdperk: AS Roma-icoon Francesco Totti kapt straks met voetballen © epa. © ap.