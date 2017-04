Weer geval van racisme in Serie A: Muntari verlaat veld van Pescare na apengeluiden

© getty.

video Pescara-middenvelder Sulley Muntari heeft vandaag uit eigen wil het veld van Cagliari verlaten tijdens de wedstrijd van de 34e speeldag in de Italiaanse Serie A. Volgens de coach van Pescara kreeg de Ghanees racistische beledigingen naar zijn hoofd geslingerd.

"Muntari heeft racistische geluiden gehoord en hij heeft gevraagd of iemand kon tussenbeide komen. Ik denk dat hij gelijk had, hij heeft er goed aan gedaan het terrein te verlaten", verklaarde Pescara-coach Zdenek Zeman na de wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen door Cagliari.



Op de tv-beelden is te zien dat Muntari in het wedstrijdslot bij de scheidsrechter zijn beklag doet over de houding van enkele Cagliari-supporters. Op de koop toe trekt de ref een gele kaart voor Muntari. De Ghanees verlaat daarop het veld, waarbij hij enkele keren "stop" of "basta" roept. Muntari richt zich tot de supporters, toont zijn arm en zegt: "Dit is mijn kleur, dit is mijn kleur".



De 32-jarige international speelde het grootste deel van zijn carrière in Italië, waar hij naast de kleuren van Pescara ook die van Udinese, Inter Milaan en AC Milan verdedigde.