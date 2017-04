Nainggolan mag titel met AS Roma vergeten na nederlaag in stadsderby, Lukaku valt geblesseerd uit

© getty.

AS Roma mag de titel in de Serie A definitief vergeten. De 'giallorossi' moesten vanmiddag in de Romeinse derby met 1-3 buigen voor stadsgenoot Lazio. Daardoor bedraagt de kloof met leider Juventus nu negen punten, met nog vier speeldagen voor de boeg. Radja Nainggolan stond bij AS Roma in de basiself, Thomas Vermaelen bleef op de bank. Bij Lazio viel Jordan Lukaku vlak voor rust geblesseerd uit.

Van je stadsgenoten moet je het hebben. Kon AS Roma na het puntenverlies van Juventus bij Atalanta opnieuw (een beetje) dromen van de 'Scudetto', om 14u15 vanmiddag was alle hoop vervlogen. Lazio telde de nummer twee in de Serie A definitief uit in de titelrace.



Een vroege goal van Keita drong de thuisploeg snel in de achtervolging. Een te zware opdracht voor Nainggolan en co, al hielp de ref op slag van rust een handje. Strootman kandideerde voor de 'schwalbe van het jaar', De Rossi nam het penaltygeschenk in dank aan. Net voordien was Jordan Lukaku geblesseerd naar de kant gestapt. De Rode Duivel was in de ploeg gekomen nadat Ciro Immobile tijdens de opwarming uitviel.



Een riante misser van Dzeko kort na de pauze brak AS Roma zuur op. Basta tekende niet veel later voor een nieuwe Lazio-voorsprong. In de slotfase stelde Keita met een rake counter de zege veilig. Tot frustratie van Rudiger, die met gestrekt been doorging op de enkel van Djordjevic. Rood was de enig mogelijke sanctie.

