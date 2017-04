'Il Ninja' alweer belangrijk voor Roma: sterke Nainggolan prikt nummer tien in Serie A binnen (1-4)

Manu Henry

24/04/17 - 22u37

'Il Ninja' viert met ploegmaats Dzeko en El Shaarawy © reuters.

AS Roma heeft vanavond een flinke optie genomen op plek twee en het bijbehorende Champions League-ticket. Op bezoek bij Pescara, de hekkensluiter in de Serie A, loodste kapitein Radja Nainggolan zijn team naar een alleszeggende 1-4 overwinning. Van de titel zullen in de Italiaanse hoofdstad allicht niet meer dromen, want koploper Juventus telt nog steeds 8 eenheden meer dan de 'Giallorossi'. Napoli, het nummer drie, volgt op vier punten van Roma.

Nainggolan trof met een loeier van een volley het doelhout in het eerste bedrijf © afp.

Plaats twee verstevigen, dat was het doel vanavond voor AS Roma. Onder impuls van een bij momenten imponerende Radja Nainggolan begonnen de Romeinen ook het best aan het treffen met rode lantaarn Pescara. Roma vertaalde echter pas op slag van rust het overwicht in doelpunten. Eerst kreeg Strootman de 0-1 op een dienblad aangeboden, met dank aan El Shaarawy. Nauwelijks een minuutje later rondde niet toevallig Nainggolan een messcherpe counter feilloos af: 0-2. Een oververdiend doelpunt voor onze landgenoot - die na 20 minuten al eens pech had toen zijn staalharde volley uiteen spatte op de dwarsligger. Een strijdend Pescara wist dan al dat het voor een aartsmoeilijke opdracht stond in het tweede bedrijf.



Gezondheidswandeling

De veer was helemaal gebroken en in de tweede periode werd het nog een regelrechte afstraffing voor de eenzame hekkensluiter. El Shaarawy trok alweer de rol van aangever naar zich toe, Salah had nummer drie maar voor het intikken. En de Romeinse demonstratie ging gewoon voort. Opnieuw was het Salah die op het uur de afgetekende 0-4 op het bord zette. In het laatste halfuur hielden Nainggolan en co. de voet van het gaspedaal en daar maalde het machteloze Pescara allerminst om. Ruim vijf minuten voor affluiten was de eerredder van Benali er enkel eentje voor de statistieken (1-4). Radja Nainggolan maakte de 90 minuten vol bij de 'Giallorossi'. Thomas Vermaelen bleef andermaal aan de bank gekluisterd.