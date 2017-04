Invaller Jordan Lukaku laat met Lazio geen spaander heel van Palermo, Keita Baldé scoort zuivere hattrick in zes (!) minuten

XC

Lazio Roma heeft zondag op de 33ste speeldag in de Italiaanse Serie A staartploeg Palermo een pak rammel verkocht. Lazio haalde het na een doelpuntenfestijn met 6-2. Jordan Lukaku viel bij de thuisploeg in aan het begin van de tweede helft. Indrukwekkend was de prestatie van Keita Baldé. Die maakte een loepzuivere hattrick op slechts zes minuten tijd.

Na twee vroege doelpunten van Immobile en een hattrick van Keita Baldé (in nauwelijks zes minuten) stond er nog voor het halfuur een 5-0 tussenstand op het bord. Meteen na de pauze milderde Palermo, via tweemaal Rispoli, tot 5-2. Uiteindelijk zorgde invaller Crecco in de slotminuut voor de 6-2 eindstand.