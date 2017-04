Praet loopt stevige hoofdwonde op en moet noodgedwongen vervangen worden

Bewerkt door: YP

Bron: Belga

© calciomercato.

Dennis Praet (Sampdoria) heeft in de match tegen Sassuolo een serieuze wonde opgelopen na een klap tegen het hoofd. Onze landgenoot wou verderspelen en wisselde zelfs twee keer van shirt, maar uiteindelijk haalde zijn trainer Giampaolo hem tijdens de rust naar de kant. De Poolse middenvelder Linetty was zijn vervanger.

AS Roma heeft vandaag op de 32e speeldag van de Serie A 1-1 gelijkgespeeld tegen Atalanta Bergamo. Radja Nainggolan stond de hele partij tussen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat de Romeinen in eigen huis duur puntenverlies leden. Thomas Vermaelen bleef op de bank.



Kurtic bracht de Bergamasken na 22 minuten met een knappe volley op voorsprong. Na rust maakte Dzeko (50.) gelijk voor Roma en verder kwamen de troepen van Luciano Spalletti niet meer. In de stand blijft Roma tweede, op acht punten ondertussen van Juventus. De Oude Dame won met 0-2 bij rode lantaarn Pescara, door twee goals van Higuain (23. en 43.).



Jordan Lukaku viel twintig minuten voor tijd in bij Lazio, dat op de valreep een punt pakte bij Genoa (2-2). Giovanni Simeone, de zoon van Atlético Madrid-coach Diego, kopte de Genuezen na tien minuten op 1-0. Lazio-kapitein Lucas Biglia (ex-Anderlecht) hing de bordjes in de toegevoegde tijd van de eerste helft opnieuw gelijk door een penalty in twee tijden tegen de netten te trappen. Na rust leek Pandev (78.) de thuisploeg de volle buit te schenken, maar invaller Luis Alberto (90.+1) hielp Lazio in het slot toch nog aan de gelijkmaker. Lukaku en co blijven vierde in de tussenstand.



Samuel Bastien ten slotte, mocht halverwege de tweede helft invallen bij Chievo, dat een 4-0 nederlaag leed bij Cagliari. Borriello (11.), Sau (15.) en Joao Pedro (40.) zetten de thuisploeg nog voor rust op 3-0. Joao Pedro (89.) legde in het slot de eindstand vast op 4-0. Chievo en Cagliari staan respectievelijk twaalfde en dertiende in het klassement.

