AC Milan pakt een punt bij Inter dankzij doellijntechnologie in 97ste minuut

© afp.

video Inter en AC Milan hebben deze namiddag op de 32e speeldag in de Italiaanse Serie A in de Milanese derby 2-2 gelijkgespeeld.

In een uitverkocht Giuseppe Meazzastadion kwam Inter in de 'Derby della Madonnina' al in de eerste helft op een 2-0 voorsprong, na doelpunten van Antonio Candreva en topschutter Mauro Icardi. De aansluitingstreffer van Italiaans international Alessio Romagnoli leek te laat te komen voor de Rossoneri, tot in minuut 97(!) verdediger Cristian Zapata toch nog voor de gelijkmaker zorgde. Het doelpunt werd goedgekeurd door de doellijntechnologie.



Bij Milan speelde Carlos Bacca (ex-Club Brugge) de hele wedstrijd, bij de thuisploeg werd Ivan Perisic, die ook een verleden heeft bij blauw-zwart, na 68 minuten naar de kant gehaald.



Met het gelijkspel doet AC Milan een goede zaak in de strijd om de Europese tickets. Met 58 punten blijft Milan immers zesde, een stek die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. Inter is zevende met 56 punten.

Lees ook De kogel is door de kerk: Berlusconi doet na 31 jaar afstand van AC Milan