Mertens en co te sterk voor Lazio van Lukaku

Door: redactie

9/04/17 - 23u17 Bron: Belga

© epa.

Napoli heeft zijn derde plaats verstevigd in de Serie A. De Napolitanen klopten op de 31ste speeldag Lazio, het nummer vier, met 0-3. Bekijk de beelden van de doelpunten hieronder.

Callejon bracht Napoli halfweg de eerste helft op voorsprong. Na de pauze zette Insigne met twee goals de eindstand op het scorebord. Jordan Lukaku speelde negentig minuten bij Lazio, terwijl aan de overkant Dries Mertens na een moeilijke match in het slot werd gewisseld.



Napoli staat derde in de stand met 67 punten, op tien punten van leider Juventus en vier van het nummer twee AS Roma. Lazio (60 punten) blijft vierde.