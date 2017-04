De puber lijkt volwassen geworden: 'kleine' Lukaku bloeit helemaal open in Italië

Frank Dekeyser

6/04/17 - 06u45

© getty.

Jordan Lukaku (22) maakt indruk bij Lazio. Na twee sterke prestaties tegen AS Roma in de halve finale van de Coppa Italia heeft hij de grootste criticasters overtuigd. "Jordan heeft de laatste weken punten gescoord", vindt analist Walter Baseggio. "Het draait goed, zijn lichaamstaal liegt niet", zeggen ze in zijn entourage.

© getty.

"Een nieuw bewijs van zijn standvastigheid, vergelijkbaar met de heenwedstrijd. Maalde veel kilometers af, zowel in defensief als in aanvallend opzicht." 'Lukaku chilometri e sostanza.' De toonaangevende Italiaanse sportkrant 'La Gazzetta dello Sport' was lovend over de prestatie van Jordan Lukaku in de return van de halve finale van de Coppa Italia tegen stadsrivaal AS Roma. Onze landgenoot kreeg een 6,5 op 10, het tweede hoogste cijfer van zijn ploeg. Enkel doelpuntenmakers Immobile en Milinkovic-Savic - Man van de Match - deden beter met een 7.



Flashback naar eind juli. De jongste Lukaku trekt de deur bij KV Oostende achter zich dicht en kiest voor een avontuur bij Lazio Roma. De Italianen betalen vijf miljoen euro voor de linksachter, hij tekent er een contract voor drie jaar. Een blijk van vertrouwen, hij krijgt er de tijd om te rijpen. "Ik hoop hier een betere verdediger te worden", zegt Lukaku bij zijn voorstelling. "De trainer leert me hoe ik bij elke actie moet lopen."



