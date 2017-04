Praet ziet vanop de bank Sampdoria winnen bij Inter

Bewerkt door:

Inter heeft zich vanavond in de Serie A in eigen stadion laten verrassen door Sampdoria. Door een benutte strafschop in de 85ste minuut van aanvoerder Fabio Quagliarella zegevierde de ploeg van trainer Marco Giampaolo met 1-2. Dennis Praet kwam niet van de bank.