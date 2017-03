Coach van Dries Mertens krijgt prijs voor Trainer van het Jaar

Bewerkt door: XC

Maurizio Sarri, de coach van Dries Mertens bij Napoli, is door zijn collega's verkozen tot Trainer van het Jaar in de Serie A. De verkiezing, georganiseerd door de Italiaanse trainersgilde, behandelde het seizoen 2015-2016 in de Italiaanse hoogste klasse.