Nainggolan pakt met AS Roma volle buit tegen Sassuolo

Radja Nainggolan krijgt een knuffel van AS Roma-coach Spalletti. © reuters.

AS Roma heeft vanavond de volle buit gepakt tegen Sassuolo. De Romeinen wonnen met 3-1. Radja Nainggolan speelde de hele match op het middenveld, terwijl Thomas Vermaelen 90 minuten op de bank bleef.

Defrel bracht Sassuolo vroeg op voorsprong, maar Paredes en Salah zetten de scheve situatie nog voor de rust recht. Halfweg de tweede helft zorgde sluipschutter Dzeko met zijn 21ste seizoenstreffer voor de 3-1 eindstand.



AS Roma (65 punten) is in de stand tweede, op acht punten van leider Juventus. Napoli is derde met 63 punten.